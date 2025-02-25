В Ростове осудили обманувшую шестерых пенсионеров мошенницу

Советский районный суд Ростова приговорил к шести годам колонии аферистку, похитившую у пенсионеров 1 млн руб. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, 51-летняя мошенница звонила своим жертвам, представляясь социальным работником. Она убеждала их в том, что в стране проводится денежная реформа, и просила показать купюры, чтобы переписать их номера и заменить. Однако под видом новых банкнот подсудимая присылала пенсионерам конверты с нарезанной бумагой.

Жертвой аферистки стали шесть человек. На стадии расследования она вернула похищенные средства, а в суде — признала свою вину.

Дмитрий Ковалевский