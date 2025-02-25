Единая Россия приостановила членство Константина Рачаловского в партии

Ростовское отделение «Единой России» приостановило членство в партии заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР.

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17 февраля в отношении Константина Рачаловского возбудили уголовное дело по пункту «е» части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, заместитель губернатора при реализации госпрограммы развития сельского хозяйства незаконно выделял средства господдержки сельхозпредприятиям в виде субсидий за счет федерального и областного бюджетов, которые после объявляли себя банкротами. Ущерб оценивается почти в 156 млн руб.

Снежана Стодольская