Донским аграрным предприятия выплачено около 300 млн рублей компенсации за гибель урожая

По программе страхования с господдержкой, аграрии Ростовской области в прошлом году получили порядка 250 млн руб., еще 48 млн руб., были доначислены в январе этого года. Данные об этом опубликованы на сайте Минсельхоз РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По объемам страхового возмещения область находится на четвертом месте среди регионов РФ. Наиболее крупный объем приходится на Краснодарский край — 1,265 млрд руб. Хозяйствам Ставропольского крае выплачено 972 млн руб., Волгоградской области — 741 млн руб.

Николай Аксенов