Юрий Слюсарь предложил прокуратуре и ФАС усилить контроль за выполнением госконтрактов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к прокурору и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы с предложением более тесного взаимодействия в усилении контроля за выполнением государственных и муниципальных контрактов. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, об этом было заявлено на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, которое прошло сегодня под председательством главы региона. В частности, темой этого мероприятия было пресечение правонарушений при реализации в Ростовской области национальных проектов.

Вместе с тем, отдельное внимание было уделено проблеме киберпреступности. Было решено усилить работу по информированию жителей о новых схемах и методах кибермошенничества.

Сергей Иванов