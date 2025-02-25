Джонатан Альба сменил Валерия Карпина на посту главного тренера ФК «Ростов»

Валерий Карпин покидает пост главного тренера ФК «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Ростов» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

По словам Валерия Карпина, этот шаг оказался для него трудным. Однако он принял решение полностью посвятить себя тренировке сборной России.

«Основная благодарность — вам, нашим болельщикам. Ваша вера в команду, ваша поддержка всегда вдохновляли нас бороться до финального свистка», — написал уже бывший главный тренер «Ростова».

Новым главным тренером команды назначен 43-летний испанец Джонатан Альба. Он проработал с Валерием Карпиным более шести лет на должности главного аналитика. Ранее спортсмен работал в тренерском штабе сборной Румынии.

Дмитрий Ковалевский