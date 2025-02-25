Роспотребнадзор выявил нарушения в донских магазинах сети «Светофор»

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выявило нарушения требований законодательства и условий хранения в ряде магазинов сети «Светофор» (подконтрольно ООО «Торгсервис 61» и ООО «Торгсервис 161»). Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

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По результатам контрольных закупок и изучения взятых проб специалисты установили, что часть товаров не соответствует физико-химическим и микробиологическим показателям, а некоторые продукты недостоверно промаркированы. Среди них — рыбная продукция, морепродукты, молоко, мясо, бакалейные товары и консервы.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что помещения и холодильное оборудование не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. Складирование, погрузка и разгрузка пищевых и непищевых продуктов происходят в одних помещениях. Ответственные лица не соблюдают температурно-влажностный режим в складах со скоропортящийся пищей. На полках обнаружили продукты с истекшим сроком годности и без сопроводительных документов.

Специалисты сняли с реализации 71 партию продуктов питания массой 1,5 тыс. кг., а также наложили арест на 171 кг. «просрочки» и 3,4 тыс. непродовольственных товаров. Роспотребнадзор остановил реализацию некачественных продуктов и предписал временно отстранить от работы часть сотрудников «Светофоров». Материалы проверки одного из магазинов сети в Шахтах направлены в суд для остановки работы предприятия. Юрлица ООО «Торгсервис 61» и ООО «Торгсервис 161», а также ответственных должностных лиц надзорный орган намерен привлечь к административной ответственности.

Дмитрий Ковалевский