Олег Чебанов осужден на 14 лет по делу о захвате активов агрокомплекса «Кущевский»

Преображенский районный суд Москвы согласился с позицией государственного обвинителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации и признал Олега Чебанова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением преступного сообщества), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подробности вердикта публикует Генеральная прокуратура РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 155 млн 710 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок 1 год», — сообщается в официальном заявлении.

В суде установлено, что в 2019 года организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК «Концерн Покровский», пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО «Агрокомплекс Кущевский», которые превышали 1 млрд руб. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды.

Николай Аксенов