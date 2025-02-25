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В 93 шаурмечных Ростовской области нашли потенциально опасное мясо

Донское управление Россельхознадзора вынесло предостережения 93 шаурмечным на территории Ростовской области. Их хозяева либо не были зарегистрированы в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий», либо не вносили в систему данные о электронно-ветеринарных сопроводительных документах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Это не позволяет Россельхознадзору контролировать качество и безопасность мяса, используемого для приготовления пищи. Пренебрегающих законодательством предпринимателей выявили в Орловском, Цимлянском и Константиновском районах. Информацию о них передали в Роспотребнадзор для принятия мер.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что с начала года на Дону выявили 160 тыс. т. неверно задекларированного зерна.

Дмитрий Ковалевский

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