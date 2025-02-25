Дело о коррупции в отношении ростовских налоговиков рассмотрит суд

Следователи в Воронежской области передали для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении двух сотрудников налоговой службы, подозреваемых в даче взятки сотруднице вуза. Об этом сообщает пресс-служба Следственное управление СКР по Воронежской области.

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По информации «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе УФНС по Ростовской области Андрее Мосиенко и главе МИ ФНС России №25 по Ростовской области Тигране Додохяне. Перед судом предстанет также завкафедрой «Налоги и налогообложение» Ростовского государственного экономического университета Анжелика Мусаелян, которая выступила посредником.

По версии следствия, через нее фигуранты в декабре 2021 года передали в общей сложности 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной. За эти деньги Сироткина обещала поспособствовать им в защите диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Следователи провели обыск и арестовали имущество обвиняемых на общую сумму свыше 32,3 млн руб. Имущество на сумму в 23 млн руб. в ходе обыска следователи изъяли. Фигуранты признали свою вину.

Уголовное дело в отношении Натальи Сироткиной Ленинский районный суд Воронежа рассматривает отдельно. Ее подозревают в 23 пизодах получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Она отказывается признавать свою вину. Среди тех, кто, предположительно, незаконно передавал деньги Сироткиной, числится и ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий, который также находится на скамье подсудимых.

Дмитрий Ковалевский