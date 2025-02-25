Госсекретарь США назвал несерьезным предложение передать Украине ядерное оружие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского предоставить стране ядерное оружие в обмен на членство в НАТО «несерьезны». Он подчеркнул, что передача Украине ядерного оружия не поспособствует разрешению конфликта.

«Я считаю, никто не воспринимает это предложение (предложение господина Зеленского.— "Ъ") всерьез»,— сказал Марко Рубио в интервью Breitbart News. Господин Рубио добавил, что США заинтересованы в наименьшем количестве стран, обладающих ядерным вооружением.

Спецпосланник США по урегулированию российско-украинского конфликта Кит Келлог, в свою очередь, назвал шансы Киева получить ядерное оружие «мизерными или нулевыми». «Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет»,— заявил господин Келлог FoxNews.

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Он предполагал, что в обмен Россия, Великобритания и США предоставят Украине гарантии безопасности и территориальной целостности.

О ядерных амбициях Владимира Зеленского читайте в материале «Ъ» «Зеленский кризис».