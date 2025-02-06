Спецпосланник США Келлог назвал мизерными шансы Украины получить ядерное оружие

Специальный посланник США по урегулированию российско-украинского конфликта Кит Келлог заявил, что шансы Украины получить ядерное оружие в качестве гарантии безопасности «мизерные или нулевые». По его словам, администрация президента США Дональда Трампа придерживается «здравого смысла».

«Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми. Давайте будем честны, мы оба знаем, что этого не произойдет»,— сказал господин Келлог в интервью FoxNews. «Помните, президент сказал, что мы — правительство здравого смысла»,— добавил он.

В интервью 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский допустил, что страну не примут в НАТО даже после того, как боевые действия будут завершены. В таком случае, по его словам, Североатлантический альянс должен вернуть Киеву ядерное оружие. В Кремле подобную идею назвали «граничащей с безумием».

Украина отказалась от ядерного оружия в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. Он предполагал, что в обмен участники соглашения — Россия, Великобритания и США — предоставляют гарантии безопасности Украины.

Подробнее о планах новой администрации США относительно урегулирования конфликта России и Украины — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

Лусине Баласян