Минобороны России сообщило об ударе по военным аэродромам Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудар по инфраструктуре военных аэродромов Украины, сообщило Минобороны РФ. По его данным, все цели удара достигнуты.

Согласно пресс-релизу ведомства, удар был нанесен высокоточным оружием воздушного базирования и дронами. Помимо этого авиация с БПЛА, а также ракетными войсками и артиллерией поразили места производства ударных беспилотников и пункты временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

Сегодня ночью, 25 февраля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. На фоне активности дальней авиации РФ Польша поднимала в воздух истребители.

С начала года российское Минобороны несколько раз сообщало об ударах по территории Украины. 20 февраля Россия нанесла групповой удар по объектам украинской газово-энергетической инфраструктуры. 23 февраля российские ВС поразили места сбора руководящего состава ВСУ.