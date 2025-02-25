Польша поднимала в воздух самолеты из-за дальней авиации РФ

Польша подняла в воздух истребители в связи с «активностью дальней авиации Российской Федерации на западе Украины». Также приведены в состояние готовности системы ПВО и радиолокационной разведки, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в своем аккаунте в X. Командование уточнило, что эти действия направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

Сегодня, 25 февраля, ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Польша неоднократно поднимала в воздух истребители в связи с действиями российской авиации (аналогичные меры были приняты в январе). Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил, что в этом году страна потратит на военные нужды 4,7% своего валового внутреннего продукта, что должно стать рекордом.

О расходах Варшавы на оборону — в материале «Ъ» «Всё Польше да больше».