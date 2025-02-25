Wildberries подзывает такси

Wildberries задумал запустить пилот сервиса такси в Минске. Даты пока неизвестны, но, по данным «Ведомостей», маркетплейс уже разработал интерфейс приложения. Вопрос о полноценном запуске бизнеса и его масштабировании будет приниматься только после оценки перспектив этого направления и по результатам эксперимента, пояснили “Ъ FM” в компании. Там уверены, что успеху экспансии поможет опыт в логистике и широкая партнерская сеть. Эксперты же перспективы проекта оценили неоднозначно. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Белорусский рынок такси по структуре схож с российским, отмечают «Ведомости». 90%, по последним данным, занимает «Яндекс». Не отстает и регулирование отрасли, а где-то и предвосхищает российские реалии: с ноября 2024-го перевозить пассажиров в республике могут только легальные водители. В результате стоимость поездки увеличилась почти вдвое, что сказалось на спросе и числе доступных автомобилей, отмечали аналитики BusinesStat. Объем рынка в денежном выражении не приводился. В этом смысле Минск — довольно реалистичный «тренажер» для сервиса. Кроме того, у Wildberries неплохая стартовая база, так как это крупнейшая онлайн-платформа в республике, заметил гендиректор компании «Инфолайн-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«На начальном этапе, чтобы обеспечить покрытие, которое будет привлекать клиентов, нужно много платить водителям. Вопрос: насколько сейчас в Wildberries готовы к таким инвестициям?

Если удастся запустить проект, то можно на каких-то рынках попробовать поконкурировать. Например, "Сберу" не удалось эффективно это сделать на рынке перевозок, и они вынуждены были с него уйти».

В Wildberries заявили “Ъ FM”, что развивают свой автопарк, сотрудничают с партнерами и привлекают частных перевозчиков. Кроме того, за 20 лет работы в e-com площадка накопила значительный опыт в организации транспортных процессов. Но экспертиза в логистике здесь, увы, нерелевантна, указывают эксперты. Кроме того, как привлекать таксистов? Свои идеи есть у руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова: «Курьеры будут выполнять доставки и перевозить пассажиров. Такой подход повышает экономическую эффективность как для водителей, так и для самого маркетплейса. Комиссия "Яндекса" местами составляет выше 30%. Каждый месяц это десятки тысяч рублей с автомобиля. В Белоруссии корпорация тоже фактически является монополистом.

Все те алгоритмы по борьбе за рынок, которые будут применяться маркетплейсом, появятся потом в России».

Главный интерес Wildberries, как отмечают собеседники “Ъ FM”, создание экосистемы. И в рамках синергии пользователи могли бы, например, получать за покупки на площадке скидки в такси. Рынок перевозок крайне маржинален, но для этого надо быть «Яндексом», указывают эксперты. Выручка корпорации в сегменте «райдтех» — это такси, каршеринг и аренда самокатов — за 2024 год увеличилась на 37%, почти до 230 млрд руб. В перспективе у маркетплейса есть шанс повторить этот успех, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко: «Wildberries резонно смотрит на "Яндекс", видит результат по такси, и, разумеется, это привлекает компанию как игрока. Белоруссия может быть интересным тестом. Наличие сильного конкурента будет выгодно и потребителям. Тот же "Яндекс" может снижать цены, которые сейчас основаны только на факторах погоды и наличия свободных водителей».

Каким может быть ценообразование нового сервиса, а также размер инвестиций, а главное — сроки его окупаемости на конкурентном рынке, эксперты прогнозировать не берутся. А председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов вообще сомневается в успехе проекта: «"Яндекс" в течение пяти лет настраивал приложение, чтобы оно хоть как-то работало. На сегодняшний день этот сервис и в России-то допускает большие огрехи с ценовой политикой. А Wildberries никогда этим не занимался. "Яндекс" в Белоруссии, согласно законодательству, напрямую не работает с водителями, только через посредников. Так что есть вопрос, сможет ли отстроить вот эту систему Wildberries?»

Ранее маркетплейс объявил, что вложит около 11 млрд руб. в логистический комплекс под Минском. Ожидается, что он позволит создать 5-6 тыс. рабочих мест. Легальных таксистов в Белоруссии всего в четыре раза больше.

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Екатерина Вихарева