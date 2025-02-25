Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Wildberries подзывает такси

Каковы перспективы сервиса компании в Белоруссии

Wildberries задумал запустить пилот сервиса такси в Минске. Даты пока неизвестны, но, по данным «Ведомостей», маркетплейс уже разработал интерфейс приложения. Вопрос о полноценном запуске бизнеса и его масштабировании будет приниматься только после оценки перспектив этого направления и по результатам эксперимента, пояснили “Ъ FM” в компании. Там уверены, что успеху экспансии поможет опыт в логистике и широкая партнерская сеть. Эксперты же перспективы проекта оценили неоднозначно. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Белорусский рынок такси по структуре схож с российским, отмечают «Ведомости». 90%, по последним данным, занимает «Яндекс». Не отстает и регулирование отрасли, а где-то и предвосхищает российские реалии: с ноября 2024-го перевозить пассажиров в республике могут только легальные водители. В результате стоимость поездки увеличилась почти вдвое, что сказалось на спросе и числе доступных автомобилей, отмечали аналитики BusinesStat. Объем рынка в денежном выражении не приводился. В этом смысле Минск — довольно реалистичный «тренажер» для сервиса. Кроме того, у Wildberries неплохая стартовая база, так как это крупнейшая онлайн-платформа в республике, заметил гендиректор компании «Инфолайн-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«На начальном этапе, чтобы обеспечить покрытие, которое будет привлекать клиентов, нужно много платить водителям. Вопрос: насколько сейчас в Wildberries готовы к таким инвестициям?

Если удастся запустить проект, то можно на каких-то рынках попробовать поконкурировать. Например, "Сберу" не удалось эффективно это сделать на рынке перевозок, и они вынуждены были с него уйти».

Как ФАС в России планирует проверить прозрачность повышенных коэффициентов такси

В Wildberries заявили “Ъ FM”, что развивают свой автопарк, сотрудничают с партнерами и привлекают частных перевозчиков. Кроме того, за 20 лет работы в e-com площадка накопила значительный опыт в организации транспортных процессов. Но экспертиза в логистике здесь, увы, нерелевантна, указывают эксперты. Кроме того, как привлекать таксистов? Свои идеи есть у руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова: «Курьеры будут выполнять доставки и перевозить пассажиров. Такой подход повышает экономическую эффективность как для водителей, так и для самого маркетплейса. Комиссия "Яндекса" местами составляет выше 30%. Каждый месяц это десятки тысяч рублей с автомобиля. В Белоруссии корпорация тоже фактически является монополистом.

Все те алгоритмы по борьбе за рынок, которые будут применяться маркетплейсом, появятся потом в России».

Главный интерес Wildberries, как отмечают собеседники “Ъ FM”, создание экосистемы. И в рамках синергии пользователи могли бы, например, получать за покупки на площадке скидки в такси. Рынок перевозок крайне маржинален, но для этого надо быть «Яндексом», указывают эксперты. Выручка корпорации в сегменте «райдтех» — это такси, каршеринг и аренда самокатов — за 2024 год увеличилась на 37%, почти до 230 млрд руб. В перспективе у маркетплейса есть шанс повторить этот успех, уверен аналитик Data Insight Сергей Семко: «Wildberries резонно смотрит на "Яндекс", видит результат по такси, и, разумеется, это привлекает компанию как игрока. Белоруссия может быть интересным тестом. Наличие сильного конкурента будет выгодно и потребителям. Тот же "Яндекс" может снижать цены, которые сейчас основаны только на факторах погоды и наличия свободных водителей».

Бизнес высаживается из такси

Каким может быть ценообразование нового сервиса, а также размер инвестиций, а главное — сроки его окупаемости на конкурентном рынке, эксперты прогнозировать не берутся. А председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов вообще сомневается в успехе проекта: «"Яндекс" в течение пяти лет настраивал приложение, чтобы оно хоть как-то работало. На сегодняшний день этот сервис и в России-то допускает большие огрехи с ценовой политикой. А Wildberries никогда этим не занимался. "Яндекс" в Белоруссии, согласно законодательству, напрямую не работает с водителями, только через посредников. Так что есть вопрос, сможет ли отстроить вот эту систему Wildberries?»

Как таксопарки экономят на страховании гражданской ответственности водителей

Ранее маркетплейс объявил, что вложит около 11 млрд руб. в логистический комплекс под Минском. Ожидается, что он позволит создать 5-6 тыс. рабочих мест. Легальных таксистов в Белоруссии всего в четыре раза больше.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

Новости компаний Все