Главные новости за 24 февраля. Ростов-на-Дону и область
Ростовские дальнобойщики массово обратились в суд из-за новой системы штрафов. Они требуют приостановить действие дорожного знака, запрещающего проезд крупногабаритным машинам.
На три месяца продлили арест экс-главе следственного отдела СКР по Таганрогу. Руслана Багмута подозревают в мошенничестве.
В Ростове продажи книг русской классической литературы выросли вдвое. Сильнее всего увеличился спрос на произведения Александра Пушкина.
Поставщики оборудования взыскивают с АО «Роствертол» 1,3 млрд рублей. Иск подали самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ).
Гимнаст Никита Нагорный попал под санкции Евросоюза. Ему запретили въезд в страны ЕС.
Рост ВРП Ростовской области прогнозируют на уровне 1,5%. По итогам 2024 года он может достичь 2,5 трлн руб.
На Дону введут пересадочный билет с автобуса на электричку. Бесплатно пересесть с одного транспорта на другой можно будет в течение часа.
Донской Следком утвердил обвинение в коррупции кубанскому полицейскому. На скамье подсудимых окажется также посредник экс-оперуполномоченного.
В Белокалитвинском районе ввели карантин из-за бешенного волка. В зону карантина попало охотничье угодье «Поцелуевское».
В Росавиации опровергли слухи о скором открытии аэропорта Платов. Воздушную гавань закрыли три года назад.