Главные новости за 24 февраля. Ростов-на-Дону и область

Ростовские дальнобойщики массово обратились в суд из-за новой системы штрафов. Они требуют приостановить действие дорожного знака, запрещающего проезд крупногабаритным машинам.

На три месяца продлили арест экс-главе следственного отдела СКР по Таганрогу. Руслана Багмута подозревают в мошенничестве.

В Ростове продажи книг русской классической литературы выросли вдвое. Сильнее всего увеличился спрос на произведения Александра Пушкина.

Поставщики оборудования взыскивают с АО «Роствертол» 1,3 млрд рублей. Иск подали самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ).

Гимнаст Никита Нагорный попал под санкции Евросоюза. Ему запретили въезд в страны ЕС.

Рост ВРП Ростовской области прогнозируют на уровне 1,5%. По итогам 2024 года он может достичь 2,5 трлн руб.

На Дону введут пересадочный билет с автобуса на электричку. Бесплатно пересесть с одного транспорта на другой можно будет в течение часа.

Донской Следком утвердил обвинение в коррупции кубанскому полицейскому. На скамье подсудимых окажется также посредник экс-оперуполномоченного.

В Белокалитвинском районе ввели карантин из-за бешенного волка. В зону карантина попало охотничье угодье «Поцелуевское».

В Росавиации опровергли слухи о скором открытии аэропорта Платов. Воздушную гавань закрыли три года назад.