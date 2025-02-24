Донской Следком утвердил обвинение в коррупции кубанскому полицейскому
Бывший старший оперуполномоченный Краснодарского линейного отдела МВД га транспорте предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. СУ СКР по Ростовской области завершил расследование в отношении него и его посредника — информирует пресс-служба донского Следкома.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
По версии следствия, фигурант, являвшийся сотрудником отдела экономической безопасности Краснодарского ЛУ МВД, совершил преступление в Ростове. Через своего знакомого, жителя Краснодара, он получил от взяткодателя 1,5 млн руб. За эти деньги экс-полицейский обещал не возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Однако обоих подозреваемых задержали оперативники УФСБ. В отношении бывшего оперуполномоченного возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), его посредника будут судить по ч. 4 ст. 291 УК РФ.