На Дону введут пересадочный билет с автобуса на электричку

Единый пересадочный билет на базе карты «Простор» введут в Ростовской области в этом году. Он позволит горожанам бесплатно пересаживаться с автобуса на электричку в течение часа, заплатив только за проезд в автобусе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первое время программа будет действовать в тестовом режиме. Врио губернатора также сообщил о намерении создать новые станции пригородного ЖД-транспорта вблизи ростовского микрорайона «Красный Аксай» и по ул. Соловьиной в донской столице.

Также власти намерены изменить расписание движения электричек с учетом мнения граждан. Над модернизацией региональной системы пригородного железнодорожного транспорта минтранс и ростовская мэрия работают совместно со специалистами из Москвы. Юрий Слюсарь указал, что пригородные поезда должны стать частью единой транспортной системы Дона, поскольку ежемесячно ими пользуются 21 тыс. человек.

Дмитрий Ковалевский