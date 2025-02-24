В Белокалитвинском районе ввели карантин из-за бешенного волка
Карантин по бешенству ввели на территории Белокалитвинского района из-за обнаружения зараженного волка. Соответствующий указ подвисал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
В зону действия карантина попало охотничье угодье «Поцелуевское», располагающееся к северу от Белой Калитвы. На этой территории охотникам временно запретили добывать подверженных заболеванию зверей. Кроме того, из зоны карантина запрещено вывозить скот и устраивать ярмарки.
Ранее в Цимлянском районе Ростовской области вводили карантин по бешенству. Тогда заболевание выявили у кошки.