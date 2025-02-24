В Белокалитвинском районе ввели карантин из-за бешенного волка

Карантин по бешенству ввели на территории Белокалитвинского района из-за обнаружения зараженного волка. Соответствующий указ подвисал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В зону действия карантина попало охотничье угодье «Поцелуевское», располагающееся к северу от Белой Калитвы. На этой территории охотникам временно запретили добывать подверженных заболеванию зверей. Кроме того, из зоны карантина запрещено вывозить скот и устраивать ярмарки.

Ранее в Цимлянском районе Ростовской области вводили карантин по бешенству. Тогда заболевание выявили у кошки.

Дмитрий Ковалевский