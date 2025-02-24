На три месяца продлили арест экс-главе следственного отдела СКР по Таганрогу

Бывший глава следственного отдела СКР по Таганрогу Руслан Багмут, задержанный по статье «Мошенничество в особо крупном размере», останется в следственном изоляторе до 24 мая. Об этом сообщается на сайте Басманного районного суда Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2023 года Руслан Багмут договорился с бизнесменом о передаче 2 млн руб. другому сотруднику правоохранительных органов. Бизнесмен Борис Ляпусов должен был выступить посредником в передаче взятки неизвестному сотруднику силовых структур за общее покровительство строительства жилой высотки в Таганроге.

Николай Аксенов