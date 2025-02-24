Гимнаст Никита Нагорный попал под санкции Евросоюза

Евросоюз включил в санкционный список уроженца Ростова, олимпийского чемпиона Никиту Нагорного. Информация об этом опубликована в Официальном журнале Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

В рамках 16-го пакета санкций гимнасту запретили въезд на территорию ЕС. Кроме того, европейские активы включенных в санкционные списки россиян подлежат блокировке. Всего новый пакет ввел ограничения в отношении 35 юридических и 48 физических лиц. Среди них — комик Михаил Галустян и гроссмейстер Сергей Карякин.

Никита Нагорный — многократный победитель Чемпионатов Европы и мира, а также золотой призер Олимпиады 2020 года в Токио. Спортсмен не ведет политической деятельности, однако является заместителем председателя правления «Движения первых», а прежде числился начальником главного штаба «Юнармии». Никита Нагорный уже включен в санкционные списки Канады, Великобритании и США.

Дмитрий Ковалевский