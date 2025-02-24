В Росавиации опровергли слухи о скором открытии аэропорта Платов

Слухи о скором открытии некоторых аэропортов Юга России, включая ростовский воздушный порт Платов, не соответствуют действительности. Представитель Росавиации Артем Кореняко назвал эти слухи «абсолютным фейком».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта "Платов" Фото: Пресс-служба аэропорта "Платов"

Он также добавил, что в случае, если такие планы появятся, Росавиация заранее сделает официальное заявление. Ранее ряд СМИ публиковал сообщения о том, что аэропорт Платов готовится к скорому открытию, обосновывая это тем, что организация ищет сотрудников.

Аэропорты Ростова, Воронежа, Элисты, Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска и Липецка закрыли для полетов в феврале 2022 года после начала специальной военной операции. С тех пор открыли только одну и этих воздушных гаваней — Элиста стала принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.

Дмитрий Ковалевский