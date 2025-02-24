Поставщики оборудования взыскивают с АО «Роствертол» 1,3 млрд рублей

Поставщики оборудования пытаются взыскать с АО «Роствертол» 1,3 млрд руб. задолженности. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инициаторами судебного дела выступили производители радиоэлектронного оборудования — самарское НИИ «Экран» и Государственный рязанский приборный завод (ГРПЗ).

Истцы и ответчик входят в состав госкорпорации «Ростех». «Роствертол» задолжал НИИ «Экран 741,7 млн руб., а ГРПЗ - 532,4 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области принял иски к рассмотрению, предварительные заседания состоятся в марте и апреле. Подробности исковых заявлений на данном этапе рассмотрения не раскрываются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО АО «Роствертол» зарегистрировано в 1992 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов. Управляющая компания — АО «Вертолеты России». Выручка компании за 2024 год составила 57,5 млрд руб., прибыль — 375 млн руб.

Николай Аксенов