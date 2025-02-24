Рост ВРП Ростовской области прогнозируют на уровне 1,5%

По итогам 2024 года ВРП Ростовской области может вырасти до 2,5 трлн руб. или на 1,5% в сравнении с 2023 годом. Таким прогнозом поделился в интервью «Деловой газете. Юг» министр экономического развития региона Максим Папушенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По его мнению, для того, чтобы развивать малый и средний бизнес в 2025 году, необходимо продолжить выстраивать поддержку сектора МСП, и делать акцент на локальность. Экономическому росту могут поспособствовать автоматизация и цифровизация труда.

«В условиях высокой ключевой ставки Банка России, снижения спроса и дефицита кадров выход из сложившейся ситуации видится в современных автоматизации, цифровизации, роботизации. Искусственный интеллект может заменить человеческий труд в разных областях, и уже успешно справляется с множеством задач», — считает Максим Папушенко.

По итогам января инфляция на Дону ускорилась до 9,97% — это превышает средние показатели по Южному федеральному округу (9,8%) и по России (9,92%), По информации Южного ГУ Банка России, это связано с увеличением затрат производителей товаров и сокращению предложения на рынке.

Дмитрий Ковалевский