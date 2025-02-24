Ростовские дальнобойщики массово обратились в суд из-за новой системы штрафов

В Ростове около полусотни транспортных компаний обратились в суд с требованием приостановить действие дорожного знака, запрещающего проезд крупногабаритным машинам. Об этом сообщает Город N со ссылкой на юриста Константина Немирова.

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По их мнению, ограничения в некоторых местах совершенно не обоснованные, — жалуются перевозчики.

Согласно официальным тарифам с начала 2025 года, штрафы проезда под знак «Движение грузовых автомобилей запрещено» — выросли до 5 тыс. руб. при однократном проезде и до 10 тыс. руб. при повторном.

По версии представителей транспортных фирм, специальные пропуски для машин, система Центра автоматизированной фиксации не учитывает. Штрафы выписывают машинам самой разной грузоподъемности, без учёта наличия разрешительных документов.

Николай Аксенов