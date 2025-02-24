Отключение «Ак Барс Банка» от SWIFT и 39 млрд руб на дороги в Татарстане в 2025 году

Европейский союз в своем 16 пакете санкций против России включил татарстанский «Ак Барс Банк» и ряд других банков в перечень тех, кому запрещено использовать международную платежную систему SWIFT.

Позднее пресс-служба кредитной организации прокомментировала ситуацию, и сообщила что введенный запрет не окажет влияние на повседневную работу банка.

В 2025 году в Татарстане на строительство и ремонт дорог будет потрачено 39,1 млрд руб. Например на строительство и ремонт инфраструктуры Казанской городской агломерации выделят 2 млрд руб., на Набережночелнинскую — 1,3 млрд руб., а Нижнекамская агломерация получит 480 млн руб.

В 2024 году в Татарстане по «Пушкинской карте» продано 60 тыс. билетов на 28 млн руб. В программе участвовали 49 учреждений культуры, организовавших 5900 мероприятий.

В Татарстане в 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 29 и построить 2 новых моста. Из их числа на 9 объектах работы были начаты еще в 2024 году.

В Татарстане в январе объем выданных кредитов упал на 42%, достигнув 14 млрд рублей. По сравнению с декабрем число займов снизилось на 17%.

В 2024 году в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани отремонтировали 38 многоквартирных домов за 730 млн рублей. В 2025 году запланирован ремонт еще 38 домов.

Планируется расширить границы рекреационной зоны вдоль реки Казанка, включив участок возле моста «Миллениум» и отеля «Ривьера», где намечено строительство многофункционального центра «Яр парк». Изменения предусмотрены на участке площадью 8,5 тыс. кв. м.

В 2025 году Минкультуры РТ выделит 8 млн руб. на поддержку создания 10 фильмов. Некоммерческие организации региона могут принять участие в конкурсе, где победители получат субсидии на весь цикл производства кинопроектов.

Открытие участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запланировано на конец июня. По словам зампреда правительства России Марата Хуснуллина темп работы по продлению трассы до Екатеринбурга неплохой.

В 2024 году дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани обеспечила экономию 1,2 млрд рублей на муниципальных закупках, а также приобретениях унитарных предприятий и акционерных обществ города.

Артём Дергунов