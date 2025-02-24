В 2025 году на дороги в Татарстане потратят более 39 млрд рублей

На строительство и ремонт дорог в Татарстане в 2025 году потратят 39,1 млрд руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На строительство и ремонт инфраструктуры Казанской городской агломерации выделят 2 млрд руб., на Набережночелнинскую — 1,3 млрд руб., а Нижнекамская агломерация получит 480 млн руб. На модернизацию дорог регионального и межмуниципального значения потратят 1,3 млрд руб.

Более 23,5 млрд руб. выделят по программе ремонтных работ на дорогах общего пользования. По программе «Инфраструктура для жизни» из федерального бюджета выделят 7,1 млрд руб., а из республиканского — 1,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на строительство дорог в Казани направили 45,3 млрд руб.

Дарья Сайфиева