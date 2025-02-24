В 2024 году татарстанцы по «Пушкинской карте» купили билетов на 28 млн рублей

По программе «Пушкинская карта» в 2024 году в Татарстане было реализовано 60 тыс. билетов на сумму 28 млн руб. Об этом сообщил глава управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

За прошлый год участие в программе приняли 49 республиканских учреждений культуры, которые провели 5900 мероприятий.

Проект «Пушкинская карта» был запущен по инициативе президента России Владимира Путина 31 августа 2021 года для привлечения подростков и молодых людей к культурной жизни России.

На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые можно потратить на посещение музеев, филармонии, концертных залов, театров и кинотеатров. Баланс карты пополняется с 1 января каждого года или после первого выпуска. Пользоваться «Пушкинской картой» могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет.

Дарья Сайфиева