В Ново-Савиновском и Авиастроительном районах отремонтировали дома на 730 млн рублей

На ремонт 38 многоквартирных домов в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани в 2024 году потратили 730 млн руб. Об этом сообщил глава районов Ренат Шамсутдинов на деловом понедельнике в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году планируется ремонт еще 38 домов.

Также в прошлом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроили 50 придомовых территорий, а в 2025 году планируется облагородить еще 38 дворов.

Дарья Сайфиева