В «Ак Барс Банке» полагают, что санкции ЕС не помешают их работе

Ограничения, которые наложил Европейский союз (ЕС) сегодня, 24 февраля, на «Ак Барс Банк», не окажут влияния на работу банка. Об этом сообщает «РБК-Татарстан», ссылаясь на слова пресс-службы «Ак Барс Банка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Татарстанский банк не использует систему SWIFT в своих повседневных операциях.

«Хотели бы обратить внимание на то, что нашим клиентам по-прежнему в полном объеме доступны их денежные средства и возможность осуществлять операции», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс Банк» и несколько других банков попали под запрет ЕС на доступ к SWIFT.

Артём Дергунов