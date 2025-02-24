В Татарстане в январе объем кредитования сократился на 42% до 14 млрд рублей

В январе 2025 года татарстанцам выдали почти 72 тыс. кредитов объемом более 14 млрд руб. По сравнению с декабрем количество выданных займов сократилось на 17%, а объем — на 42%. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

В Чувашии число выданных населению кредитов составило около 21,5 тыс. на 3,6 млрд руб. По сравнению с декабрем 2024 года количество выдач уменьшилось на 13%, а объем — на 33%.

Всего в январе этого года россиянам выдали 2,74 млн кредитов на общую сумму 475,1 млрд руб. Как отметили в ОКБ, это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет. По сравнению с январем 2024 года число выдач снизилось на 47%, объем — на 54%.

В топ-5 регионов по объему выданных кредитов в январе 2025 года вошли Москва (185,65 тыс. кредитов на 51,02 млрд руб.), Московская область (152,68 тыс. кредитов на 35,44 млрд руб.), Санкт-Петербург (91,79 тыс. кредитов на 21,49 млрд руб.), Краснодарский край (111,34 тыс. кредитов на 18,79 млрд руб.) и Свердловская область (87,70 тыс. кредитов на 14,47 млрд руб.).

Диана Соловьёва