«Ак Барс Банк» и несколько других банков попали под запрет Европейского союза (ЕС) на доступ к SWIFT. Об этом сообщают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Ак Барс Банк» попал под запрет ЕС на доступ к SWIFT

Фото: АК БАРС БАНК «Ак Барс Банк» попал под запрет ЕС на доступ к SWIFT

Фото: АК БАРС БАНК

Под санкции также попали «Банк Точка», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк, Примсоцбанк, «Платежный конструктор», Петербургский расчетный центр и др. 16-й пакет санкций вводит запрет на доступ к системе SWIFT всего для 13 российских банков.

Санкции также запрещают импорт первичного алюминия из России и вещание в Европе восьми российских СМИ. Всего в 16-й пакет санкций внесли 48 физических и 35 юридических лиц.

SWIFT — международная система, позволяющая банкам безопасно осуществлять платежи между собой.

Диана Соловьёва