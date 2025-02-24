В Казани за 2024 год было сэкономлено 1,2 млрд рублей на муниципальных закупках

В 2024 году благодаря работе дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани удалось сэкономить 1,2 млрд руб. на муниципальных закупках, а также закупках унитарных предприятий и акционерных обществ города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Экономия была достигнута путем тщательного анализа заявок и проведения эффективных закупок согласно Федеральному закону №44-ФЗ. Благодаря этому было сэкономлено 210 млн руб. Всего за прошлый год было проведено 1228 конкурентных процедур на сумму свыше 11,9 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее.

В рамках Федерального закона №223-ФЗ дирекция занималась анализом заявок и консультировала унитарные предприятия и акционерные общества города. Было проанализировано более 16 тыс. заявок на сумму около 33 млрд руб., что на 15% больше показателей 2023 года. В итоге экономия составила более 773 млн руб.

Кроме того, в течение 2024 года были рассмотрены 80 проектов по выделению лимитов финансирования закупок общей стоимостью свыше 200 млн руб. Основная цель заключалась в оценке обоснованности планируемых расходов, которые ранее не были включены в бюджет. В результате проведенного анализа удалось снизить планируемые затраты на 59,2%, что составило 118,7 млн руб.

В сентябре 2024 года сообщалось, что муниципальные заказчики Казани разместили на электронной платформе 545 закупок общей суммой около 922 млн руб.

Артём Дергунов