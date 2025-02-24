В Казани хотят изменить границы зоны строительства комплекса «Яр парк»

В границы рекреационной зоны берега Казанки планируют включить участок рядом с мостом «Миллениум» и отелем «Ривьера», где будет построен многофункциональный центр «Яр парк». Соответствующий проект опубликован на сайте общественных обсуждений.

Изменения коснутся участка площадью 8,5 тыс. кв. м.

Общественные обсуждения по этому участку пройдут до 27 февраля. Участники смогут отправить документ со своими замечаниями организатору обсуждений или вписать их в книгу учета посетителей экспозиции проекта по адресу: ул. Груздева, 5, кабинет 102.

Площадку под строительство многофункционального комплекса «Яр Парк» начали готовить в августе 2024 года. Строительством займется группа компаний KravtGroup. Новый комплекс будет включать гостиницу класса люкс, детский сад, торговый центр и офисные помещения. Объем инвестиций в проект составляет почти 29 млрд руб.

По данным портала Rusprofile, компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. в 2023 году имела прибыль 32 млн руб. при выручке в 96 млн руб.

Дарья Сайфиева