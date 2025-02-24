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Открытие участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане запланировано на конец июня

Открытие участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запланировано на конец июня. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин после облета строящегося участка между Татарстаном и Свердловской областью.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, темп работы по продлению трассы до Екатеринбурга неплохой.

«Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — сказал Хуснуллин.

В августе 2024 года сообщалось, что в Татарстане строители завершили надвижку пролета моста через реку Кама.

Артём Дергунов

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