Открытие участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане запланировано на конец июня
Открытие участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запланировано на конец июня. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин после облета строящегося участка между Татарстаном и Свердловской областью.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По словам господина Хуснуллина, темп работы по продлению трассы до Екатеринбурга неплохой.
«Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — сказал Хуснуллин.
В августе 2024 года сообщалось, что в Татарстане строители завершили надвижку пролета моста через реку Кама.