Открытие участка трассы М-12 «Восток» в Татарстане запланировано на конец июня

Открытие участка скоростной трассы М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга запланировано на конец июня. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин после облета строящегося участка между Татарстаном и Свердловской областью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, темп работы по продлению трассы до Екатеринбурга неплохой.

«Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень», — сказал Хуснуллин.

В августе 2024 года сообщалось, что в Татарстане строители завершили надвижку пролета моста через реку Кама.

Артём Дергунов