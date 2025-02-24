В Татарстане в рамках нацпроекта отремонтируют более 30 мостов в 2025 году

В Татарстане по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» продолжат работы по ремонту мостов. В 2025 году планируется отремонтировать 29 и построить 2 новых моста. Из их числа на 9 объектах работы были начаты еще в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В текущем году планируется завершение капремонта железобетонного моста через реку Шильна, известного как Боровецкий мост, расположенного по проспекту Яшьлек в Набережных Челнах. Его обновление значительно повысит безопасность дорожного движения и продлит срок эксплуатации объекта.

Также завершат строительство моста через реку Ошма в городе Мамадыш.

Работы будут проводиться в 22 муниципальных образованиях республики, в том числе:

в Муслюмовском районе будет проведен ремонт моста через реку Ик на автомобильной дороге Актаныш – Муслюмово. Протяженность сооружения составляет более 228 погонных метров (п. м);

в Нижнекамском районе отремонтируют мост через реку Шешма на трассе Чистополь – Нижнекамск длиной более 225 п. м;

в Нурлатском районе запланирована реконструкция моста через реку Большой Черемшан у деревни Урняк. Его протяженность — 110 п. м;

в Чистопольском районе проведут капитальный ремонт моста через ручей на автомобильной дороге Казань – Оренбург – Чистополь, его длина превышает 50 п. м;

в Советском районе Казани будет выполнен ремонт путепровода на улице Достоевского протяженностью более 51 п. м.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 200 км автомобильных дорог. В целях реализации дорожного нацпроекта проектом бюджета на 2025 год предусмотрено более 14 млрд руб., из них 7 млрд руб. — из федерального бюджета.

Артём Дергунов