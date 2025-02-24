В 2025 году Минкульт Татарстана планирует выделить 8 млн рублей на съемку 10 фильмов

В 2025 году министерством культуры республики планирует выделить 8 млн руб. для поддержки создания 10 фильмов. Участие в конкурсе открыто для некоммерческих организаций региона, победители получат субсидии на полный цикл создания кинопроектов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Кинопроизводство в рамках регионального проекта «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан» государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан»:

фильм о безопасности дорожного движения — документальный короткометражный (500 тыс. руб.);

«Хади Атласи. Политик, историк, богослов» — документальный короткометражный фильм, приуроченный к 100-летию со дня рождения Хади Атласи в 2026 году (500 тыс. руб.);

альманах «Моя жизнь в искусстве» — документальные новеллы о юбилейных датах деятелей искусства Татарстана (500 тыс. руб.);

фильм о военнослужащих СВО — документальный короткометражный, посвященный участникам специальной военной операции (500 тыс. руб.);

фильм по произведению Габдуллы Тукая — игровой полнометражный, приуроченный к 140-летию поэта в 2026 году (2 млн руб.);

фильм к 90-летию татарского певца Ильгама Шакирова — документальный полнометражный (1 млн руб.);

«Герои Отечества» — документальный полнометражный фильм о героях Великой Отечественной войны и современных защитниках Родины (1 млн руб.);

анимационный фильм по произведению Мусы Джалиля, приуроченный к 120-летию поэта в 2026 году (1 млн руб.).

Кинопроекты в рамках госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан»:

фильм-демонстрация нематериального культурного наследия Татарстана — документальный короткометражный (500 тыс. руб.);

«Старинные эпитафии как источник информации» — документальный короткометражный фильм об истории и культуре народов республики через изучение надгробных надписей (500 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что 25 февраля с 00:00 до 18:00 в центре Казани перекроют ряд улиц в связи со съемками фильма.

Артём Дергунов