За ночь сбили 22 БПЛА над четырьмя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников над Орловской областью, сообщило Минобороны. По его данным, три БПЛА сбили над Брянской, два — над Рязанской областями, еще один — над Крымом.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что никто не пострадал. Власти других регионов пока никак не комментировали информацию. Орловская область в предыдущий раз подверглась атаке вчера, 23 февраля, было сбито пять дронов. Крым был атакован 22 февраля, над ним уничтожили три БПЛА. Рязанская область подверглась атаке 26 января, было сбито восемь беспилотников. Во всех случаях никто не пострадал.