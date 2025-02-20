Над двумя регионами России за ночь сбили четыре беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ночью 20 февраля четыре беспилотника над Крымом и Брянской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений при атаке нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор Крыма Сергей Аксенов пока не комментировал последствия атаки.

Вечером 19 февраля над Крымом сбили четыре украинских беспилотника, передавало Минобороны. В ночь на 19 февраля, как сообщало военное ведомство, средства ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Брянской областью, один — над Татарстаном, четыре — над Черным морем и один над Тульской областью.