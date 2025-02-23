Над шестью регионами сбили 20 беспилотников

Минобороны России сообщило, что в ночь на 23 февраля силы ПВО уничтожили 20 беспилотников. Пять БПЛА были сбиты над Орловской областью, по четыре — над Белгородской и Курской областями, три — над Липецкой, по два — над Тульской и Воронежской.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщал, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет. В регионе объявляли опасность атаки БПЛА, предупреждение действовало более трех часов. В 6:30 его объявили повторно.

В Липецкой, Воронежской и Самарской областях также предупреждали об опасности атаки БПЛА. В Липецке и Воронеже помимо этого объявляли ракетную опасность.