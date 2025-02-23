Главные новости за выходные 22–23 февраля

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф допустил, что проект стамбульских соглашений станет ориентиром мирной сделки по Украине. По его словам, подвижки в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта «возможны в ближайшее время».

Еще одна встреча делегаций России и США на уровне глав профильных департаментов запланирована в ближайшие две недели, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что согласование российско-американских контактов занимает «непродолжительное время». По словам господина Рябкова, на предстоящей встрече стороны обсудят устранение «раздражителей» в двусторонних отношениях.

В День защитника Отечества Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Героя России 12 военнослужащим. После награждения президент посетил Могилу Неизвестного Солдата в Александровском саду, чтобы по традиции почтить память погибших военных.

Владимир Зеленский заявил о готовности оставить пост президента Украины, если это гарантирует мир и вступление страны в НАТО.

«Хамас» передал Израилю еще шесть человек, которые находились в плену в секторе Газа с октября 2023 года. В ответ Израиль должен был освободить 602 палестинских заключенных, однако из тюрем их так и не отпустили. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что освобождение переносится из-за «унизительного и циничного» обращения с израильскими заложниками.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил, что 24 февраля Лондон представит крупнейший пакет санкций в отношении России. Новые ограничения в третью годовщину ввода войск на Украину намерены представить и страны Евросоюза. Под санкции среди прочего попадет экспорт алюминия и нефти.

Новым главным тренером российской сборной по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева. На этой должности она сменила Ирину Винер, возглавлявшую национальную команду с 2001 года.

Десятки тысяч людей пришли на стадион в Бейруте, чтобы почтить память бывшего лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Его похороны проходят спустя почти пять месяцев после убийства. Он погиб в сентябре 2024 года в результате авиаудара израильской армии по бункеру в ливанской столице.

Россиянин Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в реванше за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе. Поединок в Эр-Рияде завершился со счетом 114:114, 116:112, 115:113.

Важнейшие события предстоящей недели — в подборке «Ъ».