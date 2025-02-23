Путин вручил госнаграды Героям России

Президент Владимир Путин вручил «Золотую звезду» Героя России якутскому ефрейтору Александру Григорьеву «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга». Военнослужащий в рукопашном бою одолел солдата ВСУ, после чего дал ему «спокойно уйти». Церемония награждения прошла в Кремле. Указ о присвоении награды господину Григорьеву глава государства подписал в начале января.

Помимо Александра Григорьева, звания Героев России удостоены еще 11 военнослужащих. Золотые медали от президента получили Евгений Белецкий, Марк Белопухов, Андрей Буйлов, Андрей Григорьев, Иван Гудков, Андрей Николюк, Александр Пузанов, Владимир Сафронов, Антон Струев, Марат Тибилов, майор Андрей Филоненко.

«Все вы по праву удостоены этого высокого звания. Ваша служба связана с решением боевых задач, с продвижением наших войск на самых сложных рубежах и стратегических направлениях. Она сопряжена с огромным риском и высочайшей ответственностью за личный состав вверенных вам подразделений, за ваших боевых товарищей, за мирных жителей наших городов и сел»,— подчеркнул глава государства (цитата по сайту Кремля).

После награждения военнослужащих Владимир Путин отправился к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду, чтобы по традиции почтить память погибших. Военнослужащие Президентского полка установили к месту памятника венок из красных цветов с лентой триколором. Преклонив колено, президент поправил ленту венка, после чего склонил голову и постоял некоторое время в молчании. Вместе с главой государства в церемонии приняли участие министр обороны Андрей Белоусов и участники СВО.