Главные анонсы 24 февраля — 2 марта

24 февраля, понедельник

Состоится визит членов Еврокомиссии в Киев.

В ЕС примут 16-й пакет антироссийских санкций.

В Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по Украине.

25 февраля, вторник

В Чаде пройдут выборы в верхнюю палату парламента.

В Италии откроется Миланская неделя женской моды.

26 февраля, среда

В Кёнджу (Южная Корея) состоится заседание рабочей группы АТЭС по энергетике.

В ЮАР состоится встреча министров финансов и представителей центральных банков стран G20.

Московский городской суд проверит законность ареста трех топ-менеджеров «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями.

27 февраля, четверг

В Москве состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством ЦБ РФ по вопросам регулирования деятельности участников финансового рынка.

В США вступит в силу запрет на проведение финансовых операций, связанных с российскими компаниями «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».

28 февраля, пятница

Начнется священный месяц Рамадан.

В Рио-де-Жанейро начнется карнавал.

В Париже состоится 50-я церемония вручения кинопремии «Сезар».

В Казани стартует чемпионат России по лыжным гонкам.

1 марта, суббота

Евросоюз ограничит транспортировку российского сжиженного газа по территории ЕС для третьих стран.

В Сирии истекает срок полномочий правительства переходного периода.

В Лондоне состоится церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards.

2 марта, воскресенье

В Таджикистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента, региональные и местные законодательные органы.

В Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар».