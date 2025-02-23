Главные анонсы 24 февраля — 2 марта
Важнейшие события предстоящей недели
24 февраля, понедельник
Состоится визит членов Еврокомиссии в Киев.
В ЕС примут 16-й пакет антироссийских санкций.
В Нью-Йорке пройдет заседание Совбеза ООН по Украине.
25 февраля, вторник
В Чаде пройдут выборы в верхнюю палату парламента.
В Италии откроется Миланская неделя женской моды.
26 февраля, среда
В Кёнджу (Южная Корея) состоится заседание рабочей группы АТЭС по энергетике.
В ЮАР состоится встреча министров финансов и представителей центральных банков стран G20.
Московский городской суд проверит законность ареста трех топ-менеджеров «Роснано» по делу о злоупотреблении полномочиями.
27 февраля, четверг
В Москве состоится ежегодная встреча кредитных организаций с руководством ЦБ РФ по вопросам регулирования деятельности участников финансового рынка.
В США вступит в силу запрет на проведение финансовых операций, связанных с российскими компаниями «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».
28 февраля, пятница
Начнется священный месяц Рамадан.
В Рио-де-Жанейро начнется карнавал.
В Париже состоится 50-я церемония вручения кинопремии «Сезар».
В Казани стартует чемпионат России по лыжным гонкам.
1 марта, суббота
Евросоюз ограничит транспортировку российского сжиженного газа по территории ЕС для третьих стран.
В Сирии истекает срок полномочий правительства переходного периода.
В Лондоне состоится церемония вручения музыкальной премии BRIT Awards.
2 марта, воскресенье
В Таджикистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента, региональные и местные законодательные органы.
В Лос-Анджелесе состоится 97-я церемония вручения наград кинопремии «Оскар».