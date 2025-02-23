Зеленский заявил о готовности уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это будет необходимо для наступления мира или присоединения страны к НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции с украинскими СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Evgeniy Maloletka / AP Владимир Зеленский

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Да, если мир для Украины, если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост, я готов»,— сказал господин Зеленский.

Украинский президент также отверг финансовые претензии, которые были выдвинуты президентом США Дональдом Трампом. По словам Владимира Зеленского, Украина в общей сумме получила помощи на $100 млрд, а не на $500 млрд.

«Нам дали только $100 млрд, я не собираюсь признавать $500 млрд, нравится это кому-то или нет, я не подпишу то, что будут выплачивать десять поколений украинцев. Мы договаривались с президентом Байденом, что это грант. Грант — это не обязанность»,— сказал он.

20 мая 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины, но он продолжил работать в должности, поскольку в стране действует военное положение. Дональд Трамп ранее назвал Владимира Зеленского диктатором, поскольку он не стал проводить выборы главы государства, и призвал его «поторопиться», иначе у него «не останется страны».

О том, как Трамп критикует Зеленского,— в материале «Ъ» «Кризис на личности».