Главные новости за 17–23 февраля. Кубань, Крым и Адыгея

Семь человек пострадали при столкновении автомобиля с опорой эстакады на Новороссийском шоссе в Хостинском районе города Сочи (поворот на Большой Ахун).

Следственный комитет России начал проверку после жалоб жителей села Борисовка Новороссийска на перебои с электроснабжением, из-за которых люди остаются без отопления и воды.

Автомобильная дорога между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае находится в стадии проработки.

Над Кубанью уничтожили 19 БПЛА. Фрагменты сбитых дронов нашли в нескольких районах края. Оценку ущерба после атаки проведут специальные комиссии.

И. о. директора департамента строительства Краснодара стал Александр Мадовский.

В МЧС назвали фейком сообщения о бактериальном загрязнении воды на Кубани. Ранее сведения об этом были опубликованы в одном из амурских СМИ.

Власти Кубани введут льготные микрозаймы под 2% годовых для курортного бизнеса в зоне ЧС.

Полиция Краснодара проверит сведения об отравлении двух детей леденцами. Днем 19 февраля в соцсетях распространилась информация, что двое детей впали в кому после употребления сладостей.

Следователи проводят проверку по факту поножовщины у мэрии Краснодара. В ходе драки ранения получили двое молодых людей.

НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, являющаяся крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ, остановила работу после атаки украинских БПЛА.

Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Краснодарский край 16 февраля. В результате нападения дронов пострадали четырехлетняя девочка в Славянске-на-Кубани и женщина в поселке Ильском.