Главные новости за 17–23 февраля. Кубань, Крым и Адыгея
Семь человек пострадали при столкновении автомобиля с опорой эстакады на Новороссийском шоссе в Хостинском районе города Сочи (поворот на Большой Ахун).
Следственный комитет России начал проверку после жалоб жителей села Борисовка Новороссийска на перебои с электроснабжением, из-за которых люди остаются без отопления и воды.
Автомобильная дорога между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае находится в стадии проработки.
Над Кубанью уничтожили 19 БПЛА. Фрагменты сбитых дронов нашли в нескольких районах края. Оценку ущерба после атаки проведут специальные комиссии.
И. о. директора департамента строительства Краснодара стал Александр Мадовский.
В МЧС назвали фейком сообщения о бактериальном загрязнении воды на Кубани. Ранее сведения об этом были опубликованы в одном из амурских СМИ.
Власти Кубани введут льготные микрозаймы под 2% годовых для курортного бизнеса в зоне ЧС.
Полиция Краснодара проверит сведения об отравлении двух детей леденцами. Днем 19 февраля в соцсетях распространилась информация, что двое детей впали в кому после употребления сладостей.
Следователи проводят проверку по факту поножовщины у мэрии Краснодара. В ходе драки ранения получили двое молодых людей.
НПС «Кропоткинская», расположенная в Кавказском районе Кубани, являющаяся крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории РФ, остановила работу после атаки украинских БПЛА.
Следственный комитет России начал расследование атаки украинских беспилотников на Краснодарский край 16 февраля. В результате нападения дронов пострадали четырехлетняя девочка в Славянске-на-Кубани и женщина в поселке Ильском.