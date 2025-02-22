Новый проект трассы между «Архызом» и Сочи находится в проработке

Автомобильная дорога между курортами «Архыз» в Карачаево-Черкесии и «Красная Поляна» в Краснодарском крае находится в стадии проработки. Об этом сообщил министр туризма и курортов региона Расул Текеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сейчас завершено оформление всей строительной документации. Стоимость новой магистрали может составить 173,9 млрд руб. Трасса станет важным маршрутом на туристической карте региона и поможет сократить время в пути для транспортного сообщения.

«Это очень серьезный проект, который улучшит транспортную инфраструктуру, туристическую составляющую не только Карачаево-Черкесии, но и всего Северного Кавказа, и даже частично юга России»,— рассказал господин Текеев.

Николай Аксенов