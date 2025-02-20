И. о. директора департамента строительства Краснодара стал Александр Мадовский

Исполняющим обязанности директора департамента строительства Краснодара стал Александр Мадовский. Сведения об этом размещены в системе «СПАРК-Интерфакс», а также на сайте администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент строительства Краснодара Фото: департамент строительства Краснодара

Пост руководителя департамента в конце января покинул Иван Горобец. В своем Telegram-канале он сообщил, что уходит по собственному желанию и «на позитивной ноте» с коллегами и руководством администрации. Департаментом господин Горобец руководил с декабря 2022 года.

Александр Мадовский ранее работал заместителем директора департамента. Он родился 20 июля 1974 года. После окончания школы Александр Мадовский поступил на автодорожный факультет политеха, который окончил в 1996 году, и сразу начал работать в ремонтно-строительном управлении.

Вячеслав Рыжков