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Следователи проводят проверку по факту поножовщины у мэрии Краснодара

Следователи проводят проверку по факту поножовщины в центре Краснодара, в которой ранения получили двое молодых людей, рассказали «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт произошел вечером 15 февраля рядом с администрацией города. По данным из соцсетей, двое злоумышленников ранили оппонентов в область сердца. Пострадавшим спасли жизнь охраники ЧОПа и прохожие.

В настоящий момент пострадавшие доставлены в медучреждение. Нападавшие задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия.

Вячеслав Рыжков

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