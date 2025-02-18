Следователи проводят проверку по факту поножовщины у мэрии Краснодара

Следователи проводят проверку по факту поножовщины в центре Краснодара, в которой ранения получили двое молодых людей, рассказали «Ъ-Кубань» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конфликт произошел вечером 15 февраля рядом с администрацией города. По данным из соцсетей, двое злоумышленников ранили оппонентов в область сердца. Пострадавшим спасли жизнь охраники ЧОПа и прохожие.

В настоящий момент пострадавшие доставлены в медучреждение. Нападавшие задержаны сотрудниками полиции на месте происшествия.

Вячеслав Рыжков