Над Кубанью уничтожили 19 БПЛА

Сегодня, 20 февраля, над Краснодарским краем средства ПВО сбили 19 БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Атаке подверглись пять районов Краснодарского края. В Калининском и Абинском районах фрагменты дронов упали в полях. В станице Нововеличковской Динского района обломки беспилотников приземлились на территории электроподстанции.

В Славянске-на-Кубани сбитые БПЛА повредили шесть частных домов. В двух случаях повреждены жилые дома: в одном пострадали крыша и стены, в другом обломок БПЛА разрушил навес. В третьем дворе повреждены хозяйственные постройки, включая летнюю кухню. В остальных трех случаях обломки упали на придомовые территории, не причинив ущерба имуществу.

Кроме того, после нападения дронов в Северском районе Кубани возле хутора Коваленко обнаружили упавший БПЛА. Территория оцеплена, на месте работают специальные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

Всего в период с 15:30 по 19:30 по мск над территорией России ликвидировали 28 беспилотников: восемь — уничтожили над акваторией Азовского моря, еще один — над Белгородской областью

Анна Гречко