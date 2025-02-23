Жители Новороссийска пожаловались Бастрыкину на перебои с электроснабжением

Следственный комитет России начал проверку после жалоб жителей села Борисовка Новороссийска на перебои с электроснабжением, из-за которых люди остаются без отопления и воды. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства. Председатель СКР Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители села сообщили о проблеме в комментариях на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, обращения в администрацию и ресурсоснабжающую организацию не помогают решить проблему с перебоями в поставке электроэнергии.

Региональное следственное управление СКР организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления Андрею Маслову доложить о промежуточных итогах проверки и принятых мерах.

Наталья Решетняк