В Сочи в ДТП пострадали семь человек

Семь человек пострадали при столкновении автомобиля с опорой эстакады на Новороссийском шоссе в Хостинском районе города Сочи (поворот на Большой Ахун). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье». ДТП произошло ночью 23 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Сочи 23 февраля

Фото: Служба спасения Сочи ДТП в Сочи 23 февраля

Фото: Служба спасения Сочи

По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением. По данным службы спасения Сочи, в момент аварии в салоне автомобиля находились восемь человек.

Следственный отдел ОМВД России по Тимашевскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения) после гибели четырех человек в результате ДТП.

Наталья Решетняк